Зеленский предлагает приравнять коррупцию к государственной измене

Президент Украины Владимир Зеленский собирается предложить Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.
Данное предложение президент Украины высказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Инициатива может оказаться в парламенте в течение недели.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины.
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«Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу», —сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины.
«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях, ожидаем решений», — заявил Зеленский. Он также отметил, что в планах также есть переговоры о привлечении государств к гарантиям безопасности для Украины.Читайте также:
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Мария Фирсова