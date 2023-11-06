Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Сообщается, что голосование в парламенте состоится 8 ноября. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на территории Украины до 15 ноября.
Новое продление военного положения до середины февраля следующего года ставит под вопрос организацию президентских выборов. Они должны пройти весной. При этом в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский дал распоряжение начать подготовку к выборам, которые могут пройти 31 марта 2024 года.
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«Президент внёс на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах», - написал Железняк в своём Telegram-канале.
Новое продление военного положения до середины февраля следующего года ставит под вопрос организацию президентских выборов. Они должны пройти весной. При этом в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский дал распоряжение начать подготовку к выборам, которые могут пройти 31 марта 2024 года.
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Мария Фирсова