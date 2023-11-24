Зеленский предложил демобилизовать срочников

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Украинские военнослужащие срочной службы, чей срок службы истёк, будут демобилизованы. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он отметил, что согласно указу президента Владимира Зеленского, срочники будут демобилизованы по истечении срока службы.
При этом Данилов отметил, что власти осознают количество таких военных в рядах ВСУ.
Согласно данным украинского издания «Страна.ua», речь идёт о тех военнослужащих, которые были призваны на срочную службу ещё до начала СВО, а именно, в 2020-2021 годах. Однако начавшийся конфликт отложил их демобилизацию. Отмечается, что в основном это военнослужащие, чей возраст не превышает 27 лет. Они также не попадают под общую мобилизацию.
Также Данилов добавил, что военнослужащие смогут остаться в рядах ВСУ при желании.
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При этом Данилов отметил, что власти осознают количество таких военных в рядах ВСУ.
Также Данилов добавил, что военнослужащие смогут остаться в рядах ВСУ при желании.
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Анастасия Чинкова