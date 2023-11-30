Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. Сейчас там российская армия развивает активные наступательные действия. Об этом украинский лидер заявил в своем Instagram-канале.
«Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь-посетить и наградить воинов», - написал Зеленский.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну на сложную ситуацию на отдельных участках фронта. По его словам, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Браун и Залужный в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы восстановления боеспособности подразделений украинской армии и подготовки военнослужащих.
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