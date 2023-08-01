Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России

Фото: сайт Кремля
В своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации.
«Сегодняшний день был наполнен информативными докладами от представителей оборонных структур нашей страны... Включая подробный доклад главы ГУР (Кирилла) Буданова — оккупанты непременно ощутят результаты наших действий. И это будет весомо», — отметил Зеленский в видеоматериале, размещенном в его телеграм-канале.Читайте также:
«Никуда не денется»: Байден унизил Зеленского одной фразой
ООН выступила против атак беспилотников на Москву
Артем Кузьмин