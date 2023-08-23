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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно

Зеленский: Контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно
23 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин, но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины. Сейчас Украине необходимо отменить военное положение и начать готовиться к выборам, пока у них есть такая возможность, подытожил Соскин.

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#владимир зеленский
#контрнаступление
#всу
#сво
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WSJ: Западная техника ВСУ стала легкой мишенью для ВС РС
WSJ: Западная техника на Украине легко уничтожается ВС РФ
23 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/SergeyVButorin

Западная техника не помогает ВСУ, так как российская армия с легкостью ее уничтожает. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Авторы статьи сообщают, что украинские военнослужащие бросают в бои технику иностранного производства, однако, она не помогает им в наступлении. Американские танки становятся легкой мишенью для российских войск, которые ее легко уничтожают.

В материале обращено внимание на тот факт, что наступление ВСУ, которое они начали в июне, не принесло успеха из-за непрекращающейся работы российской артиллерии по позициям украинских военных. 

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#танки
#всу
#украина
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Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
Шапша: Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
23 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО уничтожили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», - прокомментировал ситуацию Шапша.

Ранее военный эксперт Шурыгин назвал способ, благодаря которому БПЛА ВСУ не смогут долететь до России. Одна из главных проблем заключается в том, что дроны нужно обнаруживать еще на границе (граница России с Украиной протянулась на 2 295). Для этого необходимы аэростаты ПВО с радиолокационными станциями поднимать в 300-400 от границы, чтобы их невозможно было ничем сбить, но они бы в этом случае создавали единое радиолокационное поле.

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#беспилотник
#пво
#всу
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Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16
Политолог Безпалько: «Украинцам придется всерьез переучиваться»
23 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images

Политолог Богдан Безпалько заявил, что переданные Данией и Нидерландами вооруженным силам Украины реактивные истребители F-16 принесут проблемы украинской армии, поскольку такая техника управляется на английском языке, а также требует время на освоение.
«Кроме изучения языка, полгода-год уйдёт на освоение новой техники. Украинцам придётся всерьез переучиваться. При этом американские самолеты F-16 — устаревшие. Наши истребители Су-57, Су-27 превосходят их. Основная разница в том, что F-16 сам по себе не работает. Эти самолёты нужно интегрировать в целую систему — с танками, артиллерией и пр., чего на Украине сейчас нет», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Безпалько.

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», военный лётчик Сергей Липовой также заявил о сложностях передачи самолётов F-16 Украине.

«Процесс передачи — это как минимум полгода. Он будет включать в себя длинную цепочку: первое — это изучение и обучение лётчиков, потом получение каких-то пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолётов, и после этого можно сказать, что они будут готовы к выполнению боевых задач на этих самолётах», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.

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#самолёты
#истребители
#украина
#армия
#спецоперация
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В США считают, что российские танки гораздо лучше западных
MWM: Российский танк Т-14 в разы превосходит западные машины
23 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-14 «Армата» является самым боеспособным в мире, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, огромная дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО в три раза, мощный уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса», - пишут журналисты MWM.

В США также отметили, что Т-14 в настоящий момент является самым боеспособным танком в мире.

Ранее стало известно, что российские пограничники поразили украинскую ДРГ, которая пыталась пробраться в Брянскую область, с помощью артиллеристского удара.

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#сша
#танки
#военная техника
#сво
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Forbes: недавно введенная в бой Киевом 82-я бригада тут же начала терять технику
23 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

82-я бригада ВСУ, недавно задействованная Украиной в контрнаступлении, «тут же начала терять технику» и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
Сообщается, что на этой неделе бригада «списала» как минимум 2 из 20 машин M1132. 

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.

Также Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина, у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.

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#днр
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#контрнаступление
#техника
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В ФСБ раскрыли, как российским силам удалось уничтожить ДРГ ВСУ в Брянской области
ФСБ: ВС РФ нанесли артудар по ДРГ ВСУ, которая пыталась проникнуть в Брянскую область
23 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/aapsky

Российские пограничники поразили украинскую ДРГ, которая пыталась пробраться в Брянскую область, с помощью артиллеристского удара, сообщили в ФСБ.
«Совместно с приданными силами министерства обороны, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», - прокомментировали ситуацию в ФСБ. 

Напомним, вчера украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию России через Брянскую область. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

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#фсб
#всу
#сво
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Военный эксперт Шурыгин назвал способ, благодаря которому БПЛА ВСУ не смогут долететь до России
Военный эксперт Шурыгин объяснил, как можно предотвратить атаку БПЛА ВСУ на Москву
23 августа 2023, 12:48

Фото: iStock/NatureNow

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».
Возможно ли окончательно пресечь попытки киевского режима атаковать российские города? Об этом «Радио 1» рассказал военный эксперт, член «изборского клуба», автор телеграмм канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.

Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву

«Надо понимать, что есть два типа дронов. Аэродромы, которые были атакованы не так давно, были атакованы кочующими ДРГ, которые скорее всего, передвигались на каком-то транспорте, потому что все атакованные объекты находились в радиусе 1,5-2 километров от крупных дорог», - прокомментировал ситуацию эксперт. 

В таком роде атак используются обычные коптеры с небольшим радиусом действия.

«Москва же атакуется дронами самолетного типа, которые летят на 700-800 километров и, соответственно, стартуют с территории Украины», - объяснил Шурыгин. 

БПЛА, которые используются для атак Москвы, летят около часа. За это время российские системы ПВО успевают заметить их и сбить с траектории, отметил эксперт. 

https://radio1.news/news/proisshestviya/mash-v-raione-moskva-siti-razdayutsya-vzrivi-na-video-popal-stolb-dima/

«Одна из главных проблем заключается в том, что дроны нужно обнаруживать еще на границе (граница России с Украиной протянулась на 2 295). Для этого необходимы аэростаты ПВО с радиолокационными станциями поднимать в 300-400 от границы, чтобы их невозможно было ничем сбить, но они бы в этом случае создавали единое радиолокационное поле», - заявил военный эксперт. 

При этом, он подчеркнул, что у России есть огромная масса объектов, которые необходимо защищать. К ним относится и Крым, и российские города, и стратегически важные военные объекты.

«Я думаю, что по мере наращивания сил ПВО, (эта проблема) будет решаться», - подытожил Шурыгин. 

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#дрон
#беспилотник
#всу
#пво
#москва
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Гагин: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении хорошими темпами
23 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина,  на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения. 

Напомним, ранее Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.

Он также отметил, что в районе Урожайного происходит серьезное противостояние. ВСУ аккумулировали большие силы, которые «тают» ежедневно благодаря работе ВС РФ.

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#днр
#всу
#вс рф
#украина
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Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ «тают» ежедневно
23 августа 2023, 12:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться. Он также отметил, что в районе Урожайного происходит серьезное противостояние. ВСУ аккумулировали большие силы, которые «тают» ежедневно благодаря работе ВС РФ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. Он также отметил, что даже в западноукраинских областях повышается их уровень.

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#дома
#всу
#вс рф
#спецоперация
#украина
#россия
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