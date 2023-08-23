Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно

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Контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин, но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины. Сейчас Украине необходимо отменить военное положение и начать готовиться к выборам, пока у них есть такая возможность, подытожил Соскин.
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