Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что попытки украинских войск начать контрнаступление под Ореховом обернулись провалом.
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