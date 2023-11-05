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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что жители и политики западных стран уже устали от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, поскольку за неё платит другая страна, которая обеспечивает приход новой власти. Песков привёл слова исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. В интервью CNN она сообщила, что с 1991 года США выделили пять млрд долларов, чтобы помочь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.
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Анастасия Чинкова