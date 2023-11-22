Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский признал неприятную правду о ВСУ

Зеленский признал неприятную правду о ВСУ

Зеленский назвал отсутствие успехов ВСУ плохим сигналом
22 ноября 2023, 12:05
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие территориальных успехов у ВСУ является плохим сигналом, передает телеканал Fox News.

«Это плохой сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день», — сказал он.

Ранее корреспондент Fox News Бенджамин Холл рассказал, что Зеленский пожаловался на помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая, по его мнению, является недостаточной. По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.

Читайте также:

Украинские молодые мужчины массово бегут из страны

Политолог Журавлёв допустил проведение переговоров с Украиной после выборов президента

Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план
#сша
#план
#мужчины
#лидер
#зеленский
#украина
Читайте нас в
«Потеряли единственное оружие»: В Италии выяснили, что могло спасти Украину
FQ: Переговоры в начале конфликта были единственным спасением для Украины
22 ноября 2023, 19:50

Фото: iStock/JARAMA

Единственным спасением для Украины были бы проведённые в начале конфликта переговоры, об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», - прокомментировали ситуацию итальянский журналист. 

По словам FQ, режим украинского президента Владимира Зеленского истощил все свои военные ресурсы, а также всё то оружие и боеприпасы, которые предоставили западные союзники. Теперь же неподготовленные ВСУ столкнулись с наступлением Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. 

Автор статьи считает, что единственная причина, по которой украинская армия продолжает пытаться удерживать оборону - это желание не разрушить имидж американского президента Джозефа Байдена. 

Читайте также: 

Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке

Военный ВСУ Жорин пожаловался на сослуживцев, сливающих секретную информацию

Кремень: Первая реакция военных ВСУ на передовой на русскую речь – выстрел
#военные
#оружие
#боеприпасы
#всу
#запад
#переговоры
#сво
Читайте нас в
Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов от призыва в армию
22 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

«На сегодня ни один гражданин, который достиг призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан украинской стороне», - заявил Захаров в эфире Radio Moldova. 
Пресс-секретарь подчеркнул, что между Молдавией и Украиной не было соглашения об экстрадиции людей призывного возраста. 

«У нас таких случаев не было, и Украина не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан», - сказал Игорь Захаров. 
С начала СВО пограничная полиция Молдавии на регулярной основе сообщает о задержании мужчин призывного возраста. Они нелегально переправляются через Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На молдавской территории они имеют право попросить об убежище. 

Читайте также:

Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке

Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию

Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
#украина
#сво
#молдова
#политика
#новости
Читайте нас в
Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
22 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/MaboHH

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарный расчет в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Кировском районе Донецка загорелся бензовоз. На место происшествия прибыла пожарная бригада, которая быстро потушила технику.

Однако, сразу после ликвидации огня, с неба на пожарных прилетел украинский боеприпас, который сбросил беспилотник. 

В результате, пострадали четыре сотрудника -  старший прапорщик Виталий Карабет, сержант Илья Одинцов, прапорщик Роман Нестеренко и старший сержант Андрей Сыкулёв. Всех четверых экстренно госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями.

Читайте также: 

Корреспондент телеканала «Россия 24» пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье

Военный ВСУ Жорин пожаловался на сослуживцев, сливающих секретную информацию

Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
#беспилотник
#боеприпас
#пожарные
#днр
#всу
#пострадавшие
Читайте нас в
Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию
Военный ВСУ Жорин пожаловался на сослуживцев, сливающих секретную информацию
22 ноября 2023, 18:42

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах ВСУ есть «кроты», которые собирают секретную информацию и передают куда-то полученные данные. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи», - рассказал украинский военный в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Он также не исключил, что в его подразделении есть люди, которые передают информацию. По его словам, секретные данные могут сливаться не только российской стороне, но и украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что уклонистами можно считать 99% украинских мужчин. Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его процитировал УНИАН.

Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.

Читайте также:

«Выстрел»: на Украине рассказали о реакции военных ВСУ на русскую речь

Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с украинкой-снайпером

Начальника связи теробороны ВСУ задержали в российском регионе
#данные
#youtube
#интервью
#люди
#всу
Читайте нас в
Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
22 ноября 2023, 18:13

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Семьи участников спецоперации из Дмитрова побывали в Белоруссии. Экскурсия была организована по поручению главы городского округа Ильи Поночевного, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Администрация Дмитровского округа уделяет особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. Пуховичский район Минской области и Дмитровский округ – побратимы. Много лет они сотрудничают в сферах культуры, образования и молодёжной политики, патриотического воспитания детей.

Экскурсанты побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с многовековой историей Минска, увидели главные достопримечательности города. Большой интерес у гостей вызвали два уникальных исторических объекта, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Несвижский и Мирский замки.
«В поездке мы узнали много полезной и интересной информации, получили массу положительных эмоции и увезли с собой добрые воспоминания о путешествии. Благодарю главу нашего округа Илью Поночевного за возможность побывать в этой замечательной стране», – сказала ученица школы №10 Дарья Бурцева.
Гости передали представителям Пуховичского района благодарственное письмо и сувенир от Поночевного. 
 
Читайте также:

В Дмитрове прошла проверка готовности техники к зимнему сезону

Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями микрорайона Маркова

Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»
#дмитровский городской округ
#илья поночевный
#экскурсия
#сво
#спецоперация
#семьи
#туризм
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В медиагруппе «Россия сегодня» прокомментировали удар ВСУ по журналистам
Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
22 ноября 2023, 18:06

Фото: iStock/bwb-studio

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удар ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области местью от бессилия.
«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» - передает РИА Новости слова Киселева.

Ранее стало известно, что украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах мирного населения Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

ВС РФ начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке

«Выстрел»: на Украине рассказали о реакции военных ВСУ на русскую речь

Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с украинкой-снайпером
#россия
#врачи
#помощь
#военные
#боеприпас
#госпиталь
#новости
#минобороны
Читайте нас в
Болгарский парламент одобрил соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров
22 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Simoncountry

За то, чтобы передать технику, проголосовало 152 депутата правящего большинства, а против выступили 57 представителей оппозиционных партий.
ТАСС пишет, что парламент Болгарии одобрил соглашения между министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины, которое касается безвозмездного предоставления бронированной транспортной техники. 

Украине предоставят бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Таким образом будет передано около 100 БТР и запасные части. Точную номенклатура поставки засекретили. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Украиной.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», - завил Путин во время выступления на саммите G20.
Он напомнил, что на Украине был подписан указ, декрет главы государства, согласно которому мирные переговоры с Россией запрещены.

Читайте также:

Путин прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной

Путин прокомментировал подрыв «Северных потоков»

Захарова критикует отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения
#политика
#болгария
#украина
#сво
#новости
Читайте нас в
ВС РФ начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке
22 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные начала применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.
«По Авдеевке начали применять РБК 500. Горячо одобряем. Быть добру!» - написал Живов в своем Telegram-канале.
 
РБК-500 несет в себе 15 противотанковых суббоеприпасов. Каждый из них ищет цель в радиусе ста метров и, обнаружив таковую, выпускает в нее струю из газов и расплавленной меди.
 
19 ноября стало известно, что российские военнослужащие впервые применили для атаки позиций ВСУ кассетные бомбы РБК-500. Это произошло в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. При этом пока остается неизвестным, станет ли применение этого вида вооружения войсками РФ массовым или же останется разовой демонстрацией.

Читайте также:

Появилось видео первого применения российского кассетного боеприпаса РБК-500

«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб

Зеленский назвал сложные для ВСУ направления фронта
#всу
#вооружения
#рф
#вс рф
#сво
Читайте нас в
БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе российских журналистов, есть пострадавшие
Корреспондент телеканала «Россия 24» пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье
22 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24». Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника осколочное ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Накануне стало известно, что российская актриса и режиссёр Полина Меньших погибла под обстрелом Вооруженных сил Украины в ДНР. Она поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК, в котором выступала Меньших, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Над Крымом сбили три украинских беспилотника

МО РФ: Уничтожены четыре безэкипажных катера Украины, следовавшие к Крыму

В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник
#россия
#помощь
#госпиталь
#всу
#минобороны
#ранение
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф