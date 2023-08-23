Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают нехватку оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому без помощи западных стран Киеву будет очень трудно. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслирующейся по телеканалу «Рада».
«Без союзников нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — отметил украинский лидер.
Киев пытается получить от Запада различное дальнобойное оружие «через разные двери», добавил Зеленский. По его словам, это непростой процесс, но он рассчитывает на положительный результата
Читайте также:
Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить
Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Диана Аванесян