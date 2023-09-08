Зеленский признал замедление темпа контрнаступления и потери ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы украинского контрнаступления замедлились, объяснив это тем, что поставки нового оружия из стран Запада задерживаются, а ВСУ несут большие потери ежедневно. Об этом он заявил он на встрече Ялтинской европейской стратегии.
«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг?» - рассказал Зеленский.
По его словам, контрнаступление ВСУ продвигается быстрее, чем разрабатываются новые санкции в отношении России. Он также вновь попросил предоставить больше вооружения для того, чтобы ускорить темп украинского наступления, в очередной раз отметив необходимость в истребителях.
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Элина Позднякова