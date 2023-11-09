Несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области. Такие данные приводит Washington Post

«Церемония превратилась в кровавую баню. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — говорится в материале.

При этом добавляется, что на торжественном мероприятии собралось порядка 100 военнослужащих Украины. Врачи, приехавшие на место после удара, рассказали, что никогда ранее не видели ничего подобного.Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что при российском ракетном ударе по боевикам-артиллеристам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Димитрове Запорожской области было ликвидировано около 50 военный Украины.