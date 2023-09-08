Зеленский продолжает наступление из страха перед Западом

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Власти Украины не могут остановить наступление ВСУ из страха перед Западом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для New Rules.
«Нас (США) не волнуют потери Украины, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет». Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Эксперт напомнил, что американские политики не раз высказывали риторику в поддержку украинского конфликта в такой форме – да, граждане Украины гибнут на поле боя, однако, также потери несут и русские. При этом, американцы не погибают на полях спецоперации. Потери среди народа киевских властей не волнуют администрацию США.
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Евгения Парфентьева