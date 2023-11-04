Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist.
Валерий Залужный считает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.
Зеленский утверждает, что если Киев примет решение отдать РФ часть территорий, то конфликт всё равно не прекратится.
Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны. Америка без официального объявления поставила Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом пишет издание Forbes.
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«Сегодня прошло время - люди уставшие. Все устают. Но это не патовая ситуация», —сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приехала с визитом в Киев в субботу, 4 ноября.
Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны. Америка без официального объявления поставила Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом пишет издание Forbes.
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Мария Фирсова