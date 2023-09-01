Зеленский провёл заседание, в ходе которого узнал об актуальной ситуации на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы поставок вооружения, актуальная ситуация на фронте, а также производство военной техники на территории Украины. Об этом глава государства сообщили в своём Telegram-канале.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «1+1» заявил, что боевые действия должны перейти на территорию России. В Госдуме РФ прокомментировали это заявление. Депутат Шеремет считает, что подобные слова нужны только для того, чтобы отвлечь от неудачно продвигающегося контрнаступления и для того, чтобы поддержать боевой дух украинских военных.
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Анастасия Чинкова