Зеленский раскрыл, на какой стадии находится конфликт на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии.
Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.
Также президент Украины отметил, что последняя стадия конфликта наиболее страшна для страны. Однако, по его словам, государство имеет достаточно вооружения и денег.
Ранее пользователи соцсети X высмеяли Зеленского за его слова об Израиле. Он заявил, что ситуация, развернувшаяся в Израиле, привлечёт к себе всех тех, кто ещё недавно финансировал Украину. Таким образом президент выразил опасения о прекращении поддержки от союзников.
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Также президент Украины отметил, что последняя стадия конфликта наиболее страшна для страны. Однако, по его словам, государство имеет достаточно вооружения и денег.
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Анастасия Чинкова