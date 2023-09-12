Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Видео с жалобой Зеленского опубликовано в его телеграм-канале.
Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями». По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит.
Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.
Напомним, ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления.
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Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.
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Екатерина Коршунова