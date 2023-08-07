Зеленский раскритиковал президента Бразилии за предложение дать гарантии безопасности для РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе за предоставление гарантий безопасности для РФ. Об этом сообщает CNN Brazil.
Зеленский отметил, что если президент Бразилии желает ему что-то сказать, то «пусть сядет и скажет».
По словам Зеленского, в мире Бразилию уважают больше, чем РФ, по этой причине бразильский лидер не должен соглашаться со словами президента России Владимира Путина.
Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ.
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По словам Зеленского, в мире Бразилию уважают больше, чем РФ, по этой причине бразильский лидер не должен соглашаться со словами президента России Владимира Путина.
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Екатерина Коршунова