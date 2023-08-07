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Зеленский раскритиковал президента Бразилии за предложение дать гарантии безопасности для РФ

07 августа 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе за предоставление гарантий безопасности для РФ. Об этом сообщает CNN Brazil.
Зеленский отметил, что если президент Бразилии желает ему что-то сказать, то «пусть сядет и скажет».

По словам Зеленского, в мире Бразилию уважают больше, чем РФ, по этой причине бразильский лидер не должен соглашаться со словами президента России Владимира Путина.


Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ.

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#киев
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США потребуют от Зеленского объяснение тотальных неудач ВСУ
NZZ: Зеленскому придется отвечать перед Западом за провал ВСУ
07 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/JARAMA

Западные союзники Киева все чаще требуют от украинского лидера Владимира Зеленского объяснения тотальных провалов Вооруженных сил Украины при контрнаступлении, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

Политическая карьера Зеленского зависит от того, сможет ли он сдержать свое обещание и вернуть утраченные территории под контроль Украины, заключили в издании.

Ранее Владимир Зеленский заявил о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Отмечается, что таким заявлением киевский режим пытается произвести впечатление на своих западных союзников. Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение.

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#всу
#сво
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В зоне СВО умер от приступа эпилепсии мобилизованный на Украине инвалид детства
07 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Одесской области Украины мобилизовали инвалида детства с эпилепсией. Мужчина умер от очередного приступа в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что мужчине было 29 лет. Он был инвалидом детства и даже не имел паспорт. При этом в украинском оперкомандовании «Юг» заявляют, что в военкомат поступили документы из больницы, согласно которым инвалид был полностью здоров. При этом территориальном центре комплектования ситуацию комментировать отказались.
 
«Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они», - заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

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#всу
#военкомат
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«Ростех» в два раза увеличил производство боевых вертолетов в 2022 году
07 августа 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о двойном росте производства боевых вертолетов в 2022 году. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В 2022 году наш холдинг «Вертолеты России» произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза», - рассказал Чемезов Путину.

При этом он добавил, что также шла работа над гражданскими вертолетами. По его словам, создан новый пассажирский вертолет Ми-171А3. Он уже совершил свой первый полет из Санкт-Петербурга в Москву и может перевозить 25 пассажира на полеты до 1000 км.

Чемезов также сообщил о создании одного из первых беспилотных вертолетов. Они могут перевозить грузы до 50 кг. Использовать их можно для транспортировки почты.

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В ВСУ признали колоссальные потери в людях и технике
NYT: В ВСУ признали большие потери в людях и технике
07 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Вооруженных силах Украины признали большие потери в людях и технике в начале контрнаступления, пишет The New York Times.
Как сообщают журналисты, за последние месяцы ВСУ прошли подготовку общевойсковому бою, которая должна была помочь им на линии боевого соприкосновения.  

«Но некоторые бригады понесли тяжелые потери на начальных стадиях летнего контрнаступления, пытаясь прорваться через труднопреодолимую российскую оборону», - прокомментировали ситуацию представители издания.  

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

«Я многих потерял, а некоторые новые ребята психически сломлены», - заключил собеседник СМИ.  

Говоря о потерях в военной технике, он заявил, что это совершенно нормально для любого вооруженного конфликта.

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#контрнаступление
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В Орловской области ночью сюит БПЛА
Губернатор Орловской области Клычков: ночью в регионе сбит БПЛА
07 августа 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Орловской области минувшей ночью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что продолжается совместная работа с силовыми структурами по обеспечению безопасности на территории Орловской области.

Также губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлёте к городе.

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Минобороны РФ: продвижение ВС РФ на Купянском направлении составило более 3 км в глубину обороны ВСУ
07 августа 2023, 14:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.
Ранее войска группировки «Запад» осуществили захват семи ключевых позиций Вооруженных Сил Украины в районе Ольшан и нанесли удар по роте противника. Противник предпринял четыре попытки контрнаступления, все из которых были успешно отражены.

Отмечается, что в результате было захвачено 7 ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию государства.

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#запад
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#запорожье
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Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
07 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/Антон Вергун

В Минобороны России заявили, что российские военные отразили три вражеские атаки на Запорожском направлении.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, у Новоселовки российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ. А возле Яблоневого и Новоданиловки нанесен удар по скоплениям живой силы ВСУ. Таким образом, за минувшие сутки на Запорожском направлении ликвидировано порядка 80 украинских солдат, а также вражеская боевая техника.

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#удар
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NYT: солдаты ВСУ жалуются на подготовку НАТО и западную бронетехнику
07 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские солдаты недовольны из-за некомпетентности командиров ВСУ, недостаточной подготовкой в странах НАТО, а также неподходящей западной бронетехникой. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что командиры украинских войск отправляют только что подготовленных новобранцев в бой и используют непроверенные тактики в ходе контрнаступления. Также в рядах ВСУ жалуются на американских военных инструкторов. По словам одного из украинских бойцов, военные инструкторы США «сражались с не такими, как русские».

Бойцы ВСУ также жалуются на слишком короткий срок обучения.

Напомним, ранее бывший специалист МВФ Дэвид Ву выразил восхищение действиями российской армии на поле боя. Он предположил, что ближайшие контрнаступательные действия ВСУ могут не принести ожидаемых результатов.

Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.

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#сша
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#всу
#запорожье
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Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился на СВО по контракту
07 августа 2023, 13:40

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Российский футболист, легендарный защитник столичных ФК ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном Española и отправился в зону специальной военной операции, в район Артёмовска, для его защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что Соломатин ранее доставлял жителям Донбасса гуманитарную помощь. Однако сейчас решил подписать контракт с батальоном Española и поехать в зону СВО уже для того, чтобы принимать участие в боевых действиях.

Уточняется, что данный батальон состоит из футбольных фанатов, которые приняли решение пойти на защиту своей родины. Таким образом, получив позывной «Солома», российский футболист уже занял свое место в обороне Артемовска.

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