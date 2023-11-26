Зеленский рассказал о сложностях на границе из-за польского протеста

Фото: сайт Кремля
Украина испытывает сложности на границе, которая связана с «политическими шагами» соседей.
Об этом сказал Владимир Зеленский, когда комментировал ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, пишет УНИАН.
Движение грузовиков затруднено на следующих пунктах пропуска: «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Переговоры Украины и Польши пока ни к чему не привели.
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«У нас есть сложности на границе. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий. У нас есть этот план», - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine, который состоялся в Киеве.
«Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям», - сказал в заключении Владимир Зеленский.Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют, чтобы восстановили систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановили действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года, а также провели проверку, разделили очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на следующих пунктах пропуска: «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Переговоры Украины и Польши пока ни к чему не привели.
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Мария Фирсова