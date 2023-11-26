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Зеленский рассказал о сложностях на границе из-за польского протеста

26 ноября 2023, 10:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украина испытывает сложности на границе, которая связана с «политическими шагами» соседей.
Об этом сказал Владимир Зеленский, когда комментировал ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, пишет УНИАН.

«У нас есть сложности на границе. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий. У нас есть этот план», - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine, который состоялся в Киеве.

«Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям», - сказал в заключении Владимир Зеленский.
Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют, чтобы восстановили систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановили действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года, а также провели проверку, разделили очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на следующих пунктах пропуска: «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Переговоры Украины и Польши пока ни к чему не привели.

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#политика
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#сво
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Авдеевскую промзону полностью освободили российские военные
26 ноября 2023, 10:50

Фото: istockphoto/macky_ch

Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника.
Она продолжалась 6 лет, пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».

Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.

Сообщается, что российские военные продемонстрировали на участке «высочайший уровень ведения штурмовых действий». Слажено сработали разведка, пехота, танки и артиллерия. 

Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
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#сво
#новости
#военные
#россия
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Политик Филиппо призывает Запад посадить Украину за стол переговоров
26 ноября 2023, 10:03

Фото: istockphoto/Lepusinensis

Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы начать переговоры с Россией.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — предлагает Филиппо. 
Политик выразил желание ликвидировать антироссийские санкции и начать диалог с Россией. По словам политика, в эфире французского телевидения всё чаще и чаще звучат мнения о том, что пора прекратить помогать Украине.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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#россия
#украина
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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что РФ может дойти до польской границы
26 ноября 2023, 09:22

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей.
Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
Но бывший советник отметил, что у РФ нет такой цели.

«Это не то, чего хочет Путин. Русские не хотят управлять Западной Украиной», - написал своё мнение экс-советник Пентагона.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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На Украине расширят полномочия сотрудников военкоматов
Депутат Рады Костенко: на Украине расширят полномочия военкоматов
26 ноября 2023, 09:08

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что на Украине до конца 2023 года будет разработан новый закон.
Согласно ему будут увеличены полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). 

«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», - заявил Костенко в интервью радио Radio NV.
Он отметил, что законопроект расширит полномочия сотрудников военкоматов.

Ранее сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.

Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет  газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.
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Губернатор Московской области Воробьёв сообщил о перехвате 5 БПЛА
26 ноября 2023, 08:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Сегодня ночью 5 беспилотников были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над 4 муниципалитетами Московской области.
В Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском, а также Подольском городских округах. В 3 случаях повреждения получили строения. Никто не пострадал. 

По словам Андрея Воробьёва, руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы. Жители получат необходимую помощь. 

«Прошу всех сохранять спокойствие»,-написал в заключении Андрей Воробьёв в своём тг-канале.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#беспилотник
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Канал «Военная хроника» сообщил о ракетном ударе ВС РФ по Полтавской области
26 ноября 2023, 00:38

Фото: iStock/Vitalii_Rud

Российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Об этом 26 ноября пишет Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.
Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена.

Собеседник агентства ТАСС, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вооружённые силы рф
#украина
#ракета
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В районе киевского аэропорта раздались взрывы
ТАСС: в районе аэропорта Жуляны в Киеве раздались взрывы
25 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/RamonCast

В нескольких районах Киева слышны взрывы, в том числе, около международного аэропорта Жуляны. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». Сообщалось, что в результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. 

Собеседник агентства, который стал очевидцем происходящих событий, отметил, что взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе аэропорта Жуляны. 

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#взрыв
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#украина
#вс рф
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ВС РФ впервые атаковали Киев чёрными дронами
Спикер ВВС Украины Игнат: РФ впервые атаковала Киев чёрными БПЛА «Герань-2»
25 ноября 2023, 19:43

Фото: iStock/vadimrysev

Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Он рассказал, что российская сторона начала применять карбон при производстве беспилотников. Это вещество способно поглощать радиолокационный сигнал, что создаст серьёзные трудности для работы систем ПВО. 

Также отмечается, что прошлой ночью ВС РФ впервые применили эти беспилотники для атаки на украинскую столицу. Новые дроны окрашены в чёрный цвет, чтобы их не было видно на фоне ночного неба. 

Массированная атака ВС РФ на Киев привела к тому, что в центральной части города почти 200 домов остались без света, наблюдались перебои в работе метрополитена. 

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#россия
#беспилотник
#спецоперация
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Financial Times: Боевой дух на Украине низкий
25 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto/zabelin

На Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.
По словам корреспондента, на Украине опасаются возвращения к власти Дональда Трампа. 

Сообщалось, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий. Об этом сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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#украина
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#всу
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