Фото: istock / Tomas Ragina
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о серии покушений на него.
В интервью британской газете The Sun Зеленский сообщил, что покушений было «пять или шесть».
По словам президента, панику вызвала лишь первая попытка. Зеленский сравнил ситуацию с первой вспышкой ковида. Он отметил, что «первый раз – самый интересный».
Читайте также:
Рогов: отказ Зеленского от переговоров является самоубийством
Зеленский: РФ продолжит наступать, пока не остановят США и Китай
Су-57 станет двухместным
По словам президента, панику вызвала лишь первая попытка. Зеленский сравнил ситуацию с первой вспышкой ковида. Он отметил, что «первый раз – самый интересный».
«Дальше это как COVID. После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы это сделать», — рассказал Владимир Зеленский.Ранее Владимир Рогов, который является председателем комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов расценил отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с РФ как изощренную форму самоубийства.
Читайте также:
Рогов: отказ Зеленского от переговоров является самоубийством
Зеленский: РФ продолжит наступать, пока не остановят США и Китай
Су-57 станет двухместным
Мария Фирсова