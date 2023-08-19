Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с визитом в Швеции.
«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал в своём тг-канале Зеленский.Во время визита с президентом Украины встретятся король Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон, спикер парламента Андреас Норлен и председатели парламентских партий.
Ранее сообщалось, что Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине. Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.
«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».
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