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Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что украинское правительство — одно из худших в мире, так как оно отправило собственных граждан погибать на минных полях.
Никсон отметил, что Зеленский согласился продать Украину крупным западным корпорациям. Он также добавил, что все экономические эксперименты, проводимые странами Запада на территории Украины, в дальнейшем перенесут и на американскую почву.
Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ, которые отправили российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению.
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«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда»? Это не правительство», — заявил журналист.
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Екатерина Коршунова