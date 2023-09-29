Зеленский согласовал с США новое наступление и захват Запорожской АЭС

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал план действий нового наступления с кураторами из США и Великобритании. Главной целью станет захват Запорожской АЭС. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к компетентным органам.
В ближайшие дни украинские боевики могут попытаться нанести удар. Предварительно, наступление начнётся в начале октября.
«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — заявил собеседник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак