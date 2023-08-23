Зеленский сообщил, что командование ВСУ попросило его усилить мобилизацию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратилось командование ВСУ с просьбой об увеличении численности мобилизованных.
По его словам, сложно однозначно сказать о мерах, которые приняты для решения данного вопроса. Владимир Зеленский отметил, что особое внимание уделяется работе военных комиссариатов. Президент подчеркнул, что Киеву важно иметь представление о том, как ведется работа по привлечению украинцев в ряды ВСУ.
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Анастасия Крестьянова