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Зеленский сообщил, что командование ВСУ попросило его усилить мобилизацию

Зеленский сообщил, что военные просят об усилении мобилизации на Украине
23 августа 2023, 19:01

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратилось командование ВСУ с просьбой об увеличении численности мобилизованных.

Об этом украинский лидер сообщил в ходе своего выступления на саммите «Крымская платформа».

По его словам, сложно однозначно сказать о мерах, которые приняты для решения данного вопроса. Владимир Зеленский отметил, что особое внимание уделяется работе военных комиссариатов. Президент подчеркнул, что Киеву важно иметь представление о том, как ведется работа по привлечению украинцев в ряды ВСУ.

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На Украине пришли в ярость из-за совета генералов США
Экс-советник Кучмы: РФ разнесет ВСУ, если Киев по совету США бросит силы на юг
23 августа 2023, 17:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российская армия уничтожит ВСУ, если Киев прислушается к американским генералам и бросит силы на южное направление.
Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube. 

По словам Соскина, американское командование требует от Киева переброски войск на Запорожское направление. Такие действия приведут к тому, что ВС РФ уничтожит все украинские подразделения, пояснил он.

Бывший советник также выразил недовольство министром обороны Украины и отметил его неспособность ​руководить операциями. 

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#сша
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#вс рф
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Экс-агент ЦРУ Макговерн: Россия разгромит 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ
23 августа 2023, 17:36

Фото: iStock/JARAMA

Российские военнослужащие вскоре разгромят украинскую армию, что заставит США пойти на переговоры с РФ. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
Речь идет об элитных войсках, которые командование Украины ввело на линию боевого соприкосновения. 

После того, как российские военные уничтожат подразделение ВСУ, которое является последним, США захотят пойти на переговоры с Россией.

Бывший агент американской разведки добавил, что считает политику Штатов на Украине бессовестной, так как из-за интересов Белого дома и его амбиций, погибают сотни тысяч украинцев. 

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#военные
#техника
#дома
#всу
#переговоры
#контрнаступление
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией
23 августа 2023, 16:49

Фото: iStock/Alex Kochev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: «Хорошо, давайте договариваться с Россией»», — подчеркнул Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу. 

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина, у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.

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#украина
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#всу
#зеленский
#спецоперация
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WSJ: Западная техника ВСУ стала легкой мишенью для ВС РС
WSJ: Западная техника на Украине легко уничтожается ВС РФ
23 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/SergeyVButorin

Западная техника не помогает ВСУ, так как российская армия с легкостью ее уничтожает. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Авторы статьи сообщают, что украинские военнослужащие бросают в бои технику иностранного производства, однако, она не помогает им в наступлении. Американские танки становятся легкой мишенью для российских войск, которые ее легко уничтожают.

В материале обращено внимание на тот факт, что наступление ВСУ, которое они начали в июне, не принесло успеха из-за непрекращающейся работы российской артиллерии по позициям украинских военных. 

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#танки
#всу
#украина
#сво
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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно
Зеленский: Контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно
23 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно, заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин, но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины. Сейчас Украине необходимо отменить военное положение и начать готовиться к выборам, пока у них есть такая возможность, подытожил Соскин.

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#всу
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Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
Шапша: Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
23 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО уничтожили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», - прокомментировал ситуацию Шапша.

Ранее военный эксперт Шурыгин назвал способ, благодаря которому БПЛА ВСУ не смогут долететь до России. Одна из главных проблем заключается в том, что дроны нужно обнаруживать еще на границе (граница России с Украиной протянулась на 2 295). Для этого необходимы аэростаты ПВО с радиолокационными станциями поднимать в 300-400 от границы, чтобы их невозможно было ничем сбить, но они бы в этом случае создавали единое радиолокационное поле.

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#пво
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Политолог Безпалько: «Украинцам придется всерьез переучиваться»
23 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images

Политолог Богдан Безпалько заявил, что переданные Данией и Нидерландами вооруженным силам Украины реактивные истребители F-16 принесут проблемы украинской армии, поскольку такая техника управляется на английском языке, а также требует время на освоение.
«Кроме изучения языка, полгода-год уйдёт на освоение новой техники. Украинцам придётся всерьез переучиваться. При этом американские самолеты F-16 — устаревшие. Наши истребители Су-57, Су-27 превосходят их. Основная разница в том, что F-16 сам по себе не работает. Эти самолёты нужно интегрировать в целую систему — с танками, артиллерией и пр., чего на Украине сейчас нет», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Безпалько.

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», военный лётчик Сергей Липовой также заявил о сложностях передачи самолётов F-16 Украине.

«Процесс передачи — это как минимум полгода. Он будет включать в себя длинную цепочку: первое — это изучение и обучение лётчиков, потом получение каких-то пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолётов, и после этого можно сказать, что они будут готовы к выполнению боевых задач на этих самолётах», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.

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#самолёты
#истребители
#украина
#армия
#спецоперация
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В США считают, что российские танки гораздо лучше западных
MWM: Российский танк Т-14 в разы превосходит западные машины
23 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российский танк Т-14 «Армата» является самым боеспособным в мире, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, огромная дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО в три раза, мощный уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса», - пишут журналисты MWM.

В США также отметили, что Т-14 в настоящий момент является самым боеспособным танком в мире.

Ранее стало известно, что российские пограничники поразили украинскую ДРГ, которая пыталась пробраться в Брянскую область, с помощью артиллеристского удара.

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#сша
#танки
#военная техника
#сво
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Forbes: недавно введенная в бой Киевом 82-я бригада тут же начала терять технику
23 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

82-я бригада ВСУ, недавно задействованная Украиной в контрнаступлении, «тут же начала терять технику» и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
Сообщается, что на этой неделе бригада «списала» как минимум 2 из 20 машин M1132. 

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.

Также Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина, у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.

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#днр
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#контрнаступление
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