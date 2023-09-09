Зеленский сообщил о новых договорённостях с Западом

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Запад поставит Киеву ещё больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что Украина несёт огромные потери, не справляется на фронте, а Россия, в свою очередь, даже не приступила к использованию всей своей военной мощи. Кроме того, журналисты издания заявили, что поставки вооружения из дружественных Украине стран не сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.
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