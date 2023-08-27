Зеленский: Украина готова воевать долго, если не будет терять людей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей. Об этом Зеленский сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
«Минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — пояснил украинский лидер.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Он также выразил мнение, что не хочет, чтобы у граждан его страны сложилось ощущение, что власть держится. При этом в июне этого года Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено.
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Екатерина Коршунова