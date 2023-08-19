Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.
Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.
Читайте также:
Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию
Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов
Зеленский назвал страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности
Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
Читайте также:
Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию
Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов
Зеленский назвал страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности
Екатерина Коршунова