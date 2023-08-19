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Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях

19 августа 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. Об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.

Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.


С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.

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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу
19 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/Grigorenko

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав украинских войск еще до переброски на передовую. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что российские удары по объектам военной инфраструктуре наносят сильный урон украинским боевикам. Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.

Экс-разведчик отметил, что РФ также проводит успешную операцию по выведению из строя систем ПВО Украины. 

Напомним, американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками. 

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#журналист
#украина
#контроль
#нато
#всу
#вс рф
#киев
#пво
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AT: Украина с Купянском потеряет ключевой транспортный узел
19 августа 2023, 15:33

Фото: iStock/alzay

Американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками. Журналист подчеркнул, что Купянск — это «ключевой железнодорожный узел», который необходим для поставок боеприпасов и грузов для украинской армии.

Брайен дополнил, что Зеленскому докладывают о провальной попытке прорыва на передовой. По причине больших потерь в ВСУ, украинские боевики вынуждены использовать резервные войска.

Напомним, группировка войск «Юг» ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку украинских боевиков в районе Урожайного в ДНР. 

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#минобороны рф
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#вс рф
#киев
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В ЛНР во время взрыва гранаты в детском доме пострадали 4 человека
19 августа 2023, 15:32

Фото: istockphoto / ovbelov

Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты, который произошёл на территории детского дома-интерната.
О ЧП сообщает управление МЧС по ЛНР в своём телеграм-канале.
 
«Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали 4 человека», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 18 августа на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили свёрток, похожий на СВУ.

Взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

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#лнр
#дети
#детские дома
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Минобороны РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки
19 августа 2023, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Юг» ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку украинских боевиков в районе Урожайного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки российская армия до 200 военнослужащих ВСУ и 7 единиц техники. В ведомстве добавили, что пресечена деятельность 4 украинских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.

В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.

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#армия
#человек
#всу
#вс рф
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области
19 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/Naypong

Минобороны РФ сообщает о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.
Сообщается, что дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
 
После чего БПЛА потерял управление и рухнул в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.
 
Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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#всу
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Группировка «Днепр» ВС РФ разгромила крупный отряд ВСУ при попытке закрепиться
19 августа 2023, 14:48

Фото: iStock/znm

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.

В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.

Напомним, генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.

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#сша
#россия
#солдаты
#всу
#вс рф
#истребители
#спецоперация
#минобороны рф
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В Мелитополе обнаружили самодельное взрывное устройство на железной дороге
19 августа 2023, 14:13

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

18 августа на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили свёрток, похожий на СВУ.
Baza пишет, что взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.
 
Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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#взрыв
#чп
#железная дорога
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Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16
Генерал ВВС США Хекер: F-16 не станут спасением для ВСУ
19 августа 2023, 13:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Об этом сообщает Business Insider.
Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.

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#сша
#обучение
#солдаты
#вс рф
#байден
#истребители
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Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию
19 августа 2023, 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с визитом в Швеции.
«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал в своём тг-канале Зеленский.
Во время визита с президентом Украины встретятся король Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон, спикер парламента Андреас Норлен и председатели парламентских партий.
 
Ранее Зеленский анонсировал новости о принятии «важных для Украины» мер на следующей неделе. По его информации, меры готовятся совместно с Евсросоюзом.

Ранее сообщалось, что Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине. Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.

«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.
В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».

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#всу
#владимир зеленский
#украина
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