Зеленский вручил боевой флаг новой бригаде беспилотников спецназа ВМС Украины

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В составе ВМС Украины начало действовать отдельное подразделение морских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что новой бригаде морских беспилотников вручен боевой флаг. В РФ действия киевского режима с применением морских дронов сравнивали с методами террористов.
Сообщается, что ранее не было публичного сообщения о существовании такого подразделения.
Ранее сообщалось, что балкер Primus, который находился в порту Одессы с момента начала спецоперации на Украине, вышел в открытое море. Отмечается, что Primus покинул акваторию порта этим утром. Это второе судно, которое вышло из украинского порта после остановки действия зернового коридора.
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Сообщается, что ранее не было публичного сообщения о существовании такого подразделения.
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Екатерина Коршунова