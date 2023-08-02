Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий. Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили конструктив и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается реконструкция детского сада. На текущий момент ведутся отделочные работы, монтаж центрального отопления, вывоз мусора», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

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