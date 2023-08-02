Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года

Фото: iStock/alzay
«Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства», — отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.
Читайте также:
Зеленский признал невозможность вступления в НАТО
Песков указал на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме