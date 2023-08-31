Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 F-16 для преимущества над РФ

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«Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей. В целом, нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», - заявил Зеленский.
При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. Таким образом, первые истребители появятся на Украине в начале следующего года. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.
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