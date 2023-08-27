Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, чтобы не остаться одному. Об этом Зеленский сообщил в эфире телеканала «Рада».
Напомним, президент Украины сообщил, что ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины. Он также отметил, что в планах также есть переговоры о привлечении государств к гарантиям безопасности для Украины.
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