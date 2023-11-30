Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина «выпала из фокуса». Об этом Зеленский сообщил в интервью агентству Киодо.
Ранее секретарь СНБО страны Алексей Данилов заявил, что интерес западных союзников Киева к происходящему на Украине будет падать из-за обострения других мировых конфликтов. По его мнению, к снижению интереса к украинскому конфликту привела не только палестино-израильский конфликт, но и внутриполитические проблемы Соединенных Штатов Америки.
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