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Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

Зеленский: Украина выпала из фокуса из-за ситуации на Ближнем Востоке
30 ноября 2023, 14:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность тем, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Украина «выпала из фокуса». Об этом Зеленский сообщил в интервью агентству Киодо.

По информации агентства, украинский лидер сильно переживает, так как рост напряженности конфликта на Ближнем Востоке забирает на себя весь интерес мирового сообщества.

Ранее секретарь СНБО страны Алексей Данилов заявил, что интерес западных союзников Киева к происходящему на Украине будет падать из-за обострения других мировых конфликтов. По его мнению, к снижению интереса к украинскому конфликту привела не только палестино-израильский конфликт, но и внутриполитические проблемы Соединенных Штатов Америки.

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«Лучше обратиться к специалистам»: Как сложилась судьба разведчика после ранения на СВО
Раненый разведчик посоветовал идти к специалистам для возвращения к мирной жизни
30 ноября 2023, 13:58

Фото: istock / vadimguzhva

Российский разведчик Николай Голуб был серьезно ранение кассетным боеприпасом в зоне военной спецоперации. Он призвал обращаться к специалистам, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Об этом пишут РИА Новости.

Летом 2022 после перевода в Марьинку Голуб потерял ногу и домой вернулся только в начале зимы после завершения лечения в госпитале. Боец продолжительное время проходил реабилитацию в лагере «Перезагрузка» Народного фронта, получая психологическую помощь. 

«К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», – заявил разведчик.
После восстановления сил Николай организовал военно-патриотический клуб для детей в Краснодарском крае.

Ранее в сети появилось видео уничтожения солдата Вооружённых сил Украины российским снайпером за один выстрел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский приехал на Купянское направление, где штурмует армия России
30 ноября 2023, 13:44

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт ВСУ на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. Сейчас там российская армия развивает активные наступательные действия. Об этом украинский лидер заявил в своем Instagram-канале.
«Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь-посетить и наградить воинов», - написал Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну на сложную ситуацию на отдельных участках фронта. По его словам, Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Браун и Залужный в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы восстановления боеспособности подразделений украинской армии и подготовки военнослужащих.

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Зеленский заявил, что Украине вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым
Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
30 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/Believe_In_Me

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым из-за того, что в ЛДНР местные жители принимали участие в боевых действиях против ВСУ на протяжении 10 лет.
«Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди 10 лет живут там, но не там. Живут в другом измерении. Я считаю, будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми», - заявил Зеленский.

По его словам, если живущие там люди не хотят возвращаться в состав Украины, то сделать это будет очень сложно. Зеленский подчеркнул, что в боевых действиях сепаратисты являются самыми жесткими, они стоят до последнего. При этом в Крыму боевых действий не было, значит и вернуть его будет легче.

Он заключил, что ситуация в ЛДНР может измениться со сменой поколений, а Украине сейчас важнее всего сохранить целостность, заключил украинский лидер.

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Новости СВО: где ВСУ «кидают в мясо», какое село освободили ВС РФ
30 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/Diy13

Российские военнослужащие продолжают идти в наступление на нескольких участках фронта и укреплять свои позиции. Кроме того, ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ продолжают удерживать контроль, и как противник отказывается выполнять приказы командования, заведомо обреченные на провал.

БПЛА сбили над Белгородской областью


Украинские формирования предприняли очередную попытку совершения террористической атаки. Минувшей ночью беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. Дрон противника самолетного типа был уничтожен системой российской ПВО, добавили в ведомстве.


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ВСУ отказываются выполнять приказы командиров


Пленный украинский военный рассказал, что бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы начальников и идти в заведомо проигрышные штурмы, приводит его слова издание РИА Новости. Военнопленный заявил, что бойцы отказываются от поставленных задач, потому что понимают, что их «кидают в мясо».

ВС РФ поразили четыре командных пункта ВСУ


Четыре командных пункта противника было уничтожено на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости. Собеседник издания также рассказал, что ВС РФ уничтожили 14 опорных пункта противника.

Удары по местам скопления техники противника, наносила российская артиллерия. Также удалось уничтожить около 50 артиллерийских расчетов ВСУ, заключил Савчук.

В Киевской области объявлена воздушная тревога


В Киевской области воздушная тревога была объявлена во второй раз за ночь. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Сигналы сирен прозвучали также в Черкасской области. Власти страны не комментировали ситуацию. Информации о разрушениях в настоящее время нет.


На Херсонском направлении ВС РФ применили акустический комплекс


Против ВСУ российские бойцы применили акустический комплекс «Языковед» на Херсонском направлении. Об этом изданию РИА Новости рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр». По его словам, комплекс предназначен для проведения радиовещания в красной и зеленой зонах противника.

Командир подразделения рассказал, что российские бойцы выехали на первую линию фронта, где применили комплекс. Из «Языковеда» звучали призывы сдаться в плен.

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ВС РФ в результате ожесточенных боев сумели расширить зону контроля южнее Берховского водохранилища, об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Под Купянском российские бойцы атаковали позиции противника и вынудили ВСУ покинуть посадки южнее Лимана.

Также российским бойцам удалось освободить село Хромово, расположенное к северо-западу от Бахмута. Установление огневого контроля над населенным пунктом, позволит пойти в наступление в направлении города Часов Яр.

На Херсонском направлении обстановка остается напряженной. ВСУ продолжают проводить вылазки и контролировать центральную часть Крынок. Несмотря на постоянный огонь по противнику, ликвидировать плацдарм ВСУ пока не удается.
 
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ВСУ начали охоту на российские системы РЭБ
CNN: ВСУ развернули охоту за российскими системами РЭБ
30 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/vladj55

Украинская армия развернула охоту за российскими системами РЭБ, так как они слишком хорошо защищают от управляемых ракет и снарядов, переданных странами Запада. Об этом пишет CNN.
«Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ», - говорится в статье.

Также добавляется, что украинские военные, находящиеся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды «Экскалибур».

При этом уточняется, что ракеты HIMARS являются очень уязвимыми для радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие, ввиду того, что для поражения целей они полагаются на сигнал GPS. 

В Минцифры Украины заявили изданию, что считают важнейшей задачей получить технологию, с помощью которой можно перепрограммировать дроны для поражения российских систем РЭБ.

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СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине
Forbes: Abrams на Украине могут выйти из строя из-за хрупких фильтров двигателя
30 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Американские танки М-1 Abrams на Украине сталкиваются с высоким риском выхода из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые двенадцать часов. Эта очистка также требует больших затрат топлива. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что если экипаж данной модели танка будет пренебрегать этой очисткой дважды в день, то это приведет к серьезному повреждению двигателя, в результате чего танк придется отправить на длительный ремонт, который осуществляется в Польше. Отмечается, что заместитель помощника министра обороны США Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине. При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.

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#всу
#спецоперация
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МО: Силы ПВО в Белгородской области ликвидировали украинский БПЛА
30 ноября 2023, 08:21

Фото: iStock/valio84sl

Силы ПВО в Белгородской области сбили украинский БПЛА, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В министерстве обороны добавили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными системами противовоздушной обороны. 

Ранее потерпевший крушение украинский дрон обнаружили на побережье Ейского района Кубани. К счастью, в ​результате падения беспилотника никто не пострадал. Разрушений также нет. 

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#белгород
#минобороны рф
#пво
#всу
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«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ
Украинский военнопленный заявил, что на Херсонщине ВСУ отказываются от штурмов
30 ноября 2023, 07:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы, в интервью для «РИА Новости».
«В отказ идут выполнять задачи. Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо», - прокомментировал ситуацию военнопленный.

В агентстве отметили, что Нестерюк сдался в плен российским военным 22 ноября 2023 года в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее другой украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд. 

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Политолог Бортник: Украина готовит граждан к перемирию с Россией
Политолог Бортник заявил, что Киев готовит граждан к перемирию с Россией
30 ноября 2023, 07:22

Фото: iStock/3dmitry

Политолог Руслан Бортник заявил, что ряд политиков Украины и западные государства начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией.
Об этом украинский эксперт сказал в эфире «Новости.LIVE», соответствующая запись доступна на YouTube.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — поделился мнением Бортник.

Он добавил, что на приближение переговоров с Москвой оказывает влияние снижение объемов помощи со стороны Запада, а также провал попытки привлечь на сторону Киева южные страны. Так, нестабильное положение западных стран подталкивает Украину к изменению общей стратегии взаимодействия с Россией и возобновлению переговоров.

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