Российские военнослужащие продолжают идти в наступление на нескольких участках фронта и укреплять свои позиции. Кроме того, ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ продолжают удерживать контроль, и как противник отказывается выполнять приказы командования, заведомо обреченные на провал.