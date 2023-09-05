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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
«Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Сложные задачи», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Он также отметил, что на позиции бойцов прибыл вместе с генералом Александром Сырским. Вместе они наградили украинских боевиков за военные успехи.
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