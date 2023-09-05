Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Специальная военная операция должна идти по тех пор, пока не будут выполнены все её цели и не будет одержана победа над теми, кто восемь лет издевался над своим народом на Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.