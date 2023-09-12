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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Украинский лидер отметил, что также обсуждались вопросы по возведению укреплений и усилению украинских войск.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Глава российского государства также сообщил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась.
Ранее глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова выразила уверенность в том, что в настоящий момент перспектив одержать победу у ВСУ не наблюдается.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Глава российского государства также сообщил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась.
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Екатерина Коршунова