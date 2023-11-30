Зеленский заявил, что Украине вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым из-за того, что в ЛДНР местные жители принимали участие в боевых действиях против ВСУ на протяжении 10 лет.
«Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди 10 лет живут там, но не там. Живут в другом измерении. Я считаю, будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми», - заявил Зеленский.
По его словам, если живущие там люди не хотят возвращаться в состав Украины, то сделать это будет очень сложно. Зеленский подчеркнул, что в боевых действиях сепаратисты являются самыми жесткими, они стоят до последнего. При этом в Крыму боевых действий не было, значит и вернуть его будет легче.
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Элина Позднякова