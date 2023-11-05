Зеленский заявил о намерении сменить стратегию и нанести внезапный удар по России

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные в настоящий момент рассматривают различные варианты стратегий для достижения успехов в зоне спецоперации. Об этом сообщает NBC News.
Президент уточнил, что смена стратегии необходима для того, чтобы продвинуться вперёд и нанести внезапный удар по России.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдёт на переговоры с Россией, такой вариант, по его словам, вообще не рассматривается.
Кроме того, он прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинская армия зашла в тупик. Зеленский заявил, что это ложная информация.
Читайте также:
Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи
Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, когда власти начнут учитывать интересы граждан
Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией
Также Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдёт на переговоры с Россией, такой вариант, по его словам, вообще не рассматривается.
Читайте также:
Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи
Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, когда власти начнут учитывать интересы граждан
Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией
Анастасия Чинкова