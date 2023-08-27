Зеленский заявил о нехватке оружия, произведенного на Украине

Украина увеличила производство вооружения и амуниции, однако это еще недостаточно для военных нужд, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телемарафона на национальном телевидении.
«Я инициировал ряд ракетных проектов и на максимум ускорил их разработку. Мы уже производим различные типы ракет, включая противокорабельные "Нептуны" и противотанковые системы "Стугна" и "Корсар". Объемы производства существенно выросли, хотя они еще не удовлетворяют все потребности», — отметил Зеленский.Он также добавил, что на Украине начали производить артиллерию стандарта НАТО, и хотя это еще недостаточно для фронтовых потребностей, объемы значительно превышают предыдущие показатели.
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