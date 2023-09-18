Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS сделал заявление о неприемлемости окончания военного конфликта на Донбассе путем передачи территорий России.
«Нет. Это наша территория», — ответил президент Украины на вопрос о готовность отказаться от территорий ради окончания конфликта.Также украинский лидер добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться даже при плохой погоде.
Напомним, что 30 сентября 2022 президент РФ подписал с главами ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей договор о присоединении регионов к России.
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Алина Юрчак