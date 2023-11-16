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Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов

16 ноября 2023, 16:41
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - сказал Зеленский.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

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Пленный ВСУ рассказал о сотне трупов украинских военных на левом берегу Днепра
16 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.
«На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов – ред.) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», - рассказал Сидоренко.

Пленный украинский военный пояснил, что его группа была практически полностью уничтожена, после чего оставшиеся в живых солдаты сдались в плен российской армии.

Ранее стало известно, что российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой. По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.

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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
16 ноября 2023, 16:12

Фото: istockphoto/Milous

Истребители Военно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя уничтожили украинский самолет МиГ-29. Это произошло в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Отмечается, что в современных условиях, при наличии у самолетов сверхмощных моторов и запредельных скоростей, сбить истребитель противника в ходе воздушного боя — чрезвычайно сложная задача. Но российские летчики с ней справились.

Представитель Минобороны также добавил, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM американского производства. Кроме того, были уничтожены 26 БПЛА противника в разных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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ВСУ потеряли до 175 солдат на Краснолиманском направлении
МО: ВСУ потеряли до 175 солдат убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении
16 ноября 2023, 15:45

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении за минувшие сутки потеряли до 175 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке.
По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ потеряли 2 артиллерийские системы М777 производства США и 2 пикапа.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Червоная Диброва подразделениями группировки войск «Центр», артиллерийский огнем и ударами авиации отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения «Азов»*.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признана террористической организацией и запрещена в РФ
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На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой
16 ноября 2023, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью для «РИА Новости».
По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения, он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.

«14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку», - рассказал пленный.

На этот раз слова о малолетнем ребёнке, которого некому оставить, никого не убедили, и мужчину отправили воевать. 

При этом, простого грузчика отправили в одну из самых горячих точек - в Херсонскую область, на штурм Днепра.

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#сво
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В регионах Центральной России усилили ПВО из-за частых атак БПЛА ВСУ
Патрушев: регионы Центральной России усилили ПВО из-за атак украинских БПЛА
16 ноября 2023, 13:59

Фото: iStock/vladj55

В регионах ЦФО усилили меры противовоздушной обороны из-за участившихся атак украинских БПЛА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках совещания в Воронеже.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», - рассказал Патрушев.

Он также добавил, что в регионах приняты дополнительные меры, которые позволят предотвращать террористическую и диверсионную активность. В этом направлении будет проводиться системная работа.

Патрушев также рассказал, что только за 2023 год ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. При этом, материальный ущерб от обстрелов, вызванный разрушениями повреждением инфраструктуры, уже превысил семь миллиардов рублей.

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#всу
#пво
#цфо
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В Центральном федеральном округе России усилили работу систем ПВО
Патрушев: В в центральных регионах РФ усилили ПВО из-за атак беспилотников ВСУ
16 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / chameleonseye

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) РФ усилили противовоздушную оборону для защиты населения и инфраструктуры. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.
Патрушев отметил, что было введено патрулирование территорий возле важных объектов.

«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — сообщил секретарь СБ.
 Помимо этого, были приняты меры по предотвращению поджогов и других разрушающих действий в отношении данных объектов.

Ранее  Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили 2 украинских дрона над Брянской областью и еще 3 над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#меры
#регионы
#рф
#пво
#беспилотник
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Более 50 боевиков нацгвардии ВСУ ликвидировано в ходе ракетного удара в Запорожье
Рогов: более 50 боевиков нацгвардии ВСУ ликвидировано в ходе ракетного удара
16 ноября 2023, 12:14

Фото: iStock/MaYcaL

По предварительным итогам ракетного удара, нанесенного 15 ноября ВС РФ по Димитрово в Ореховском районе Запорожской области по пунктам временной дислокации, ликвидировано более 50 бойцов нацгвардии ВСУ. Такие данные приводит глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские ракеты прилетели в здание гимназии и двух частных домовладений, которые боевики нацгвардии ВСУ использовали в качестве пункта временной дислокации.

«На экспрессе к Бандере отправились десятки нацистов из 3-й бригады оперативного назначения им.полковника Петра Болбочана, входившие в так называемую «Гвардию наступу» с названием «Спартан»», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в этом же поселке был нанесен ракетный удар по расположению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Тогда было ликвидировано не менее 50 украинских боевиков.

Рогов подчеркнул, что результаты удара, нанесенного 15 ноября, превысят те, которых удалось достичь 3 ноября.

Напомним, 15 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что при ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ.

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#вс рф
#ракеты
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#рогов
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Сотрудник СБУ вымогал у матери российского пленного 1,3 млн рублей
16 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/Diy13

Сотрудник Службы безопасности Украины вымогал у матери российского военного, попавшего в плен к ВСУ, 1,3 млн рублей за то, чтобы ее сына внесли в список для обмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что 40-летний житель Санкт-Петербурга, ушедшего на спецоперацию, заставили позвонить матери и попросить у нее 15 тысяч долларов для того, чтобы его внесли в список обмена военнопленными. Он также рассказал ей о своем ранении.

Женщина незамедлительно побежала в банк и перевела вымогателям 300 тысяч рублей. Больше е нее не было. Однако после этого ни сын, ни сотрудники СБУ на связь не выходили. Тогда она обратилась в полицию. Сейчас российские силовики проверяют данную информацию и устанавливают местонахождение военного.

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#вымогательство
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В Госдуме оценили идею заморозки конфликта на Украине
Депутат Белик: конфликт на Украине завершится только на российских условиях
16 ноября 2023, 11:20

Фото: iStock/3dmitry

Россия не поддерживает идею заморозки украинского конфликта, он может завершится только на российских условиях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выступает против заморозки конфликта, однако его прекращение может иметь разные формы. Но президент выразил надежду на то, что он закончится на условиях Киева.

По словам Белика, позиция Зеленского схожа с российской. Но требования России заключаются либо в полной демилитаризации Украины, либо в приведении её к условиям, озвученным на Стамбульской встрече в 2022 году. 

Депутат отметил, что все здравомыслящие украинские военачальники осознают неизбежность провала, несмотря на поставки вооружения с Запада, но и понимают, что заморозить конфликт на своих условиях они также не смогут.

Белик добавил, что Зеленский противоречит сам себе в своих высказываниях, поэтому никто не будет слушать его мнение. Но если к власти придёт новый лидер, он должен понимать, что Москва не допустит прекращения конфликта, если Украина останется с большим количеством вооружения.

Таким образом, депутат заключил, что есть два варианта: принять российские условия или продолжать спецоперацию.

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