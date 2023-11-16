Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - сказал Зеленский.
Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.
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