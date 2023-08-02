Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны», - написал в своциальной сети украинский лидер.Накануне, сообщалось о повреждении портовой инфраструктуре в Измаиле.
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