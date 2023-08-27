Зеленский заявил об ожидании новой военной помощи для Украины в сентябре

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях, ожидаем решений», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что в планах также есть переговоры о привлечении государств к гарантиям безопасности для Украины.
При этом киевские власти не смогут удержать контроль над прибрежными городами, в случае, если Украина в ближайшее время не согласится на переговоры по перемирию.
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Екатерина Коршунова