Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение: в течение 8 минут он 47 раз сказал «спасибо» после того, как западные партнеры попросили его «остыть» и быть более благодарным.
«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский всех тех, кому благодарен.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине нужно быть чуть более благодарной за ту помощь, которую предоставляет Запад. Зеленский ответил на это, что может благодарить британского министра по утрам ежедневно.
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Мария Фирсова