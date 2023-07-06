Зеленский: четыре эксперта МАГАТЭ не смогут контролировать обстановку на Запорожской АЭС

Украинский президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) способны эффективно контролировать ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает РИА Новости.
«Территория станции очень обширна. Даже если эти четыре человека действуют честно, они не в состоянии должным образом контролировать все происходящее там», — заявил он.Читайте также:
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