Зеленский: На Украине все хотят быстрого контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил все украинцы хотят, что контрнаступление ВСУ проходило быстрее. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом ABC.
«Мы все хотим сделать это (контрнаступление – ред.) быстрее. Каждый день контрнаступления Украины означает новые потери», - заявил украинский лидер.
При этом Зеленский отметил, что ценит помощь союзников в предоставлении вооружения, однако, по его мнению, передавать оружие необходимо быстрее, так как промедление будет стоить жизней украинских военных. Ранее глава Украины уже заявлял, что сроки начала наступления ВСУ затянулись именно из-за промедления с поставками западных вооружений.
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Элина Позднякова