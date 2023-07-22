Зеленский обвинил Запад в медленном контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается так тяжело за счет медленных поставок вооружений со стороны западных партнеров. Об этом пишут «Известия».
По словам украинского президента, Киев не рассчитал время, необходимое для подготовки контрнаступления.
Он отметил, что ВС России укрепили оборону и расставили минные поля, благодаря задержке наступления ВСУ.
Читайте также:
В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине
Слуцкий ответил на слова Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста
В Польше предупредили Киев о смертельно опасном маневре ВС России
«Мы планировали начать его весной, но этого не случилось, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружений, не было достаточно бригад, которые были бы обучены пользоваться этим оружием, их подготовка шла за пределами Украины», — цитирует издание слова Зеленского.
«Отсюда медленные темпы нашего наступления», — заключил президент.
Читайте также:
В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине
Слуцкий ответил на слова Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста
В Польше предупредили Киев о смертельно опасном маневре ВС России
Диана Аванесян