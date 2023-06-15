Зеленский подтвердил, что ВСУ при наступлении встретили жесткое сопротивление ВС РФ

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Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ, отметив, что оно столкнулось с мощным отпором со стороны ВС РФ
Российские военные отчаянно борются против наступления ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, фактически подтвердив, что украинское контрнаступление все-таки началось.
При этом он отметил, что медленные поставки вооружения от стран Запада только помогают России бороться с контрнаступлением ВСУ.
По словам Зеленского, новости с линии соприкосновения приходят очень тяжелые. Также президент Украины отметил, что поражение его страны в конфликте с Россией будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой, который произойдет позже.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные еще не начинали контрнаступление, пока идет работа по выявлению слабых мест в обороне ВС РФ.
«Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну», - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, новости с линии соприкосновения приходят очень тяжелые. Также президент Украины отметил, что поражение его страны в конфликте с Россией будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой, который произойдет позже.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные еще не начинали контрнаступление, пока идет работа по выявлению слабых мест в обороне ВС РФ.
Элина Позднякова