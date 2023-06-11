Зеленский получил новость о внушительных потерях ВСУ

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«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе AMX-10, которые предоставила Франция, и танки Leopard, переданные Германией», - написал Брайен.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили две атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Вооруженные силы РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп украинской армии, сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, авиация группировки поразила опорные пункты противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.