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Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе

19 июля 2023, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов.
По словам Зеленского, переданные Украине системы противовоздушной обороны сейчас успешно работают, при этом он не рассказал, где они находятся.

«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», - заявил украинский лидер.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе.

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#Владимир Зеленский
#ПВО
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Минобороны Украины: Мы пока не можем размещать у себя F-16
19 июля 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что страна пока не имеет возможности размещать у себя F-16 из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Киев рассчитывает получить самолеты в 2024 году.
Руководитель украинского военного ведомства отметил, что сначала требуется всесторонняя оценка имеющихся аэродромов и создание соответствующей инфраструктуры, которая пока не отвечает требованиям по обслуживанию истребителей F-16, передает ТАСС. Только после того, как будут готовы укрытия, заправочные ангары, системы предполетного обслуживания, можно будет говорить о самих самолетах, уточнил Резников. К тому же, требуется специальная подготовка пилотов, чтобы они могли выполнять летные задачи, и инженеров-техников, чтобы они могли готовить и обслуживать истребители, добавил он.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, программа подготовки украинских пилотов может быть запущена уже через две недели.

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#украина
#самолет
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#истребитель
#f-16
#инфраструктура
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Рогов: ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
19 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в начале своего контрнаступления ВСУ бросали в бой тяжелую технику, переданную Украине западными союзниками. После того, как ВС РФ начали массово её уничтожать, украинские военные перешли к «мясным штурмам», то есть пехота шла на убой практически без поддержки артиллерии и без тяжелой техники.

«Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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ВС РФ овладели ж/д станцией Молчаново в Харьковской области
19 июля 2023, 14:49

Фото: РИА Новости

Российские подразделения «Западной» группировки войск в ходе наступления на Купянском направлении смогли овладеть железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ около Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также у Новоселовского в ЛНР. Кроме того, возле Песчаного в Харьковской области уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Таким образом, на Купянском направлении потери ВСУ составили порядка 70 человек живой силы, а также военная техника, среди которой оказалась и артиллерийская польская установка «Krab».

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#Минобороны
#спецоперация
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ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Одессы
19 июля 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе, кроме того удар был нанесён по вражеской авиабазе Канатово в Кировоградской области.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, под российский удар попала украинская авиабаза Канатово в Кировоградской области. В Минобороны подчеркнули, что все запланированные объекты поражены, таким образом, цель удара полностью достигнута.

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#Минобороны РФ
#спецоперация
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Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ
19 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Bilanol

Жилой дом загорелся в Судже Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своём Telegram.
Он добавил, что осколки упавшего снаряда задели соседние дома. 

Всего зафиксировано три удара по жилым постройкам, пострадавших нет. Старовойт пообещал помочь всем жителям в восстановлении разрушенных домов. 

Вероятнее всего, целью ВСУ были автомобильная и железнодорожная станции Суджи. По предварительной версии, украинские военные вели обстрелы из реактивной системы залпового огня «Град». 

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#обстрел
#СВО
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Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора
19 июля 2023, 13:22

Фото: istockphoto/3dalia

Российский корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» во время боевого патрулирования обнаружил и уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее пролива Босфор. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Российский корабль ЧФ «Сергей Котов» выполнял задачи по боевому патрулированию в юго-западной части акватории Черного моря, в 180 километрах к северо-востоку от входа в пролив Босфор. Наблюдатели заметили сорванную украинскую мину в свободном дрейфе. Командиром корабля было принято решение об уничтожении смертоносного снаряда.

С борта судна в воздух был поднят боевой вертолет Ка-27. После того, как корабль отошел на безопасное расстояние, экипаж вертолета уничтожил мину огнем из пулемета.

Ранее командование ЧФ обращалось ко всем мореплавателям в этой части Черного моря с предупреждением по поводу обнаружения бесконтрольно дрейфующей мины. Уточняется, что ее установили ВМС Украины в 2022 году во время беспорядочного минирования всей прибрежной акватории.

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#мина
#корабль
#черное море
#акватория
#вертолет
#дрейф
#босфор
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Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документы
19 июля 2023, 12:40

Фото: istockphoto/3sbworld

Украинские власти эвакуируют из Харькова сотрудников и документацию. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной России части Харьковской области Василий Ганчев.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что к нему поступает информация, что из административных зданий Харькова грузили пакеты и коробки, которые затем увозили. Ганчев предположил, что эти действия говорят о проводимой планомерной подготовке к эвакуации. Он также допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников промышленных предприятий. Что касается проводимой эвакуации промышленного производства, то она из-за используемых украинскими властями методов больше напоминает мародерство, добавил глава ВГА.

Вооруженные Силы РФ контролируют часть территории Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью. По словам Ганчева, в подконтрольных России 29 населенных пунктах проживают около трех тысяч человек.

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#ганчев
#харьков
#власти
#администрация
#эвакуация
#документы
#промышленность
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Доброволец рассказал, по какой причине пришёл в пункт отбора бойцов в Балашихе
19 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Доброволец рассказал о занятиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе и о тех, кто обучает бойцов.
Доброволец Дмитрий С. в обычной жизни является руководителем торговой точки известной сотовой сети, но посчитал нужным присоединиться к военнослужащим СВО. 
«Там наши братья, нужно идти защищать страну. Мой отец воевал в Афганистане», — рассказал доброволец. 
В пункте отбора бойцов в Балашихе оказывается комплексная подготовка потенциальных контрактников. 
«Подходят опытные бойцы, рассказывают, учат и делятся своим опытом», — сообщил доброволец Дмитрий С. 
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.

Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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Как готовят бойцов в Центре подготовки контрактников в Балашихе?
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#пункт отбора бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
#льготы
#выплаты
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Глава ДНР Пушилин передал матери Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
19 июля 2023, 12:14

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) медаль «За освобождение Мариуполя». Военкор погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва самодельной бомбы.
В своем телеграм-канале Пушилин выразил сожаление о том, что при жизни не успел передать Татарскому награду. Он отметил, что противник не смог победить Владлена на поле боя, а добрался до него подло, в результате террористической атаки. Он также добавил, что Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и России. Во время вручения медали Пушилин выразил благодарность матери военкора Равиле Ибрагимовне.

Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку Татарского, которую на творческой встрече в петербургском кафе передала ему Дарья Трепова. По сообщению ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.

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#пушилин
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#медаль
#мариуполь
#теракт
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