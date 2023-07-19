Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов.
По словам Зеленского, переданные Украине системы противовоздушной обороны сейчас успешно работают, при этом он не рассказал, где они находятся.
Напомним, сегодня, 19 июля, в Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе.
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«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», - заявил украинский лидер.
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Элина Позднякова