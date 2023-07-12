Зеленский пожаловался на дефицит дальнобойного оружия у ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос», - заявил глава Украины.
Зеленский отметил, что он будет обсуждать этту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.
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