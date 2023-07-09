Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий

Фото: сайт Кремля
Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ «не застряло на одном месте, а продвигается», передает телеканал ABC News.
Отмечается, что Зеленский признал, что темпы контрнаступления не соответствуют ожидаемым.
Зеленский добавил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих западных партнеров по вопросу контрнаступления.
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«Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее», — подчеркнул Зеленский.
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Екатерина Коршунова